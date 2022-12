Hernán Crespo: "Yo compré un Porsche, lo quería estrenar, pero Asprilla se lo robaba de mi casa"

El reconocido exjugador argentino contó este martes detalles de sus vivencias con el tulueño, cuando fueron compañeros en el Parma, de Italia. "Tino' es de lo más divertido", dijo.

Es bien conocida la relación personal que tuvo Faustino Asprilla con los argentinos con los que fue compañero de equipo en Parma, en Italia, y que se mantiene aún con el paso de los años.

Publicidad

Daniel Muñoz: “A hoy me veía siendo campeón y empacando mis maletas para ir al Viejo Continente”

Uno de los mejores amigos del 'Tino', desde ese entonces, es Hernán Crespo, de reconocida trayectoria por clubes como River Plate, Lazio, Inter, Chelsea y la Selección Argentina, quien habló este martes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Y precisamente en ese contacto, Crespo se refirió a las travesuras que le hizo a Asprilla, cuando defendieron los colores de los parmesanos.

Erling Haaland, el goleador que se despierta con el himno de la Champions: el deseo de Real Madrid

Publicidad

"Asprilla es muy divertido, fue de lo mejor que me encontré en el fútbol. Hemos vivido juntos en mi casa, pero tocaba echarlo a patadas para que se vaya. ¡Me robaba siempre el auto!. Compré un auto, un Porsche, yo lo quería estrenar, pero Asprilla no me lo dejaba usar. Se iba a entrenar con mi auto. Hasta cuando él se fue, lo pude usar", dijo el otrora goleador argentino, mientras que se oyeron risas de parte y parte.