Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "A Ecuador le faltó jerarquía para ganar el partido"

El colombiano destacó que el equipo estuvo durante casi todo el partido en el campo omaní, y que no cayó en el juego de los árabes.

El técnico de la selección ecuatoriana, Hernán "El Bolillo" Gómez, reconoció este martes que al equipo le faltó "jerarquía" para definir, una falta de pegada que atribuyó a la juventud de su equipo; y aunque destacó el buen balance del Tri, no pudo esconder la desilusión del 0-0 ante Omán.

"Es un partido en el que Ecuador supera a Omán en todos los puntos de vista, tiene un manejo y una elaboración de juego. No tiene problemas en defensa, no hay peligro y cuando tuvimos la opción de anotar nos faltó como jerarquía para terminar bien este partido", afirmó Gómez en zona mixta.

"Si vos enfrentas un rival que está a 30 metros metido en un arco hay que sostener, no hay que dejarlo agrandar y que perdamos balón, hay que sostener y jugar hasta encontrar los espacios", destacó.

Lamentó que cuando Ecuador tuvo sus ocasiones no las aprovechó.

"No la metimos, que ésa es la parte en la que se puede ver distinto el partido", dijo.

"El Bolillo" Gómez achacó a la "juventud y la falta de experiencia de un equipo que está en formación" la falta de pegada, aunque no escondió que al Tri "aún le queda mucho camino" por recorrer.

"Es claro que hay jugadores que les cuesta, que se cansan a los 20 minutos porque están jóvenes, porque ponerse la camiseta de la selección no es fácil, entones los muchachos poco a poco tienen que coger experiencia y recorrido para que puedan actuar individualmente mejor", dijo.

Explicó que estos partidos le han permitido observar posibilidades, pero insistió en el mal resultado.

"Era un partido para ganar y había que apresurarles un poquito, pero realmente es un equipo joven y le cuesta", manifestó.

Los resultados de esta gira de amistosos no han sido satisfactorios para la selección ecuatoriana, que se llevó de Catar una derrota por 4 a 3 frente a los anfitriones y el empate ante una Omán muy inferior a los ecuatorianos.

"Uno no se va contento si no gana, pero hay posibilidades de ver otros jugadores, ir formando no es fácil y bueno de esto se trata estos partidos amistosos: de ir conociendo y conformar una buena selección", sentenció.

