Heung-min Son: “Ha sido duro el servicio militar, pero ha sido una buena experiencia”

El futbolista del Tottenham habló sobre el mes que estuvo prestando el servicio en su país, ya que es un requisito obligatorio.

Heung-min Son se mostró contento al referirse a su experiencia como militar, en Corea del Sur.

"Ha sido una buena experiencia. No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Ha sido duro”, dijo de entrada el futbolista del Tottenham.

Además, Son contó a ‘Mundo Deportivo’ algunos detalles de su servicio militar: “En los primeros días no nos conocíamos así que era un poco raro. Tienes que pasar cada día junto a tus compañeros, éramos diez personas en una habitación así que nos unimos mucho”.

Por último, confesó que al principio fue extraño, pero que terminó haciendo buenas relaciones con sus compañeros.

“Trabajamos juntos, ayudándonos los unos a los otros. En los primeros días algunos no podían ni hablarme pero al final todos estábamos bromeando y disfrutando juntos”, finalizó.