Higuita y el título de Libertadores: “No nos tocó fácil, nos da pute… que digan que se compró”

El exarquero del verde antioqueño rememoró la final del certamen continental que disputaron contra Olimpia, de Paraguay, en el encuentro que se jugó en El Campín, ‘El Loco’ se convirtió en figura al atajar varios penales.

Atlético Nacional colgó en su cuenta de YouTube un vídeo en el que René Higuita, quien fuera parte fundamental en el título de Copa Libertadores de 1989, recordó apartes de la final disputada en El Campín.

“Alguna vez tuve el sueño de estar en una final, no sabía con quién, pero estaba en una final y tapando penales. Esa era la noche, yo recuerdo que tapé el primero, después nos empataron; me tocó cobrar el quinto y si lo boto tampoco estaríamos contando la historia”, empezó diciendo el guardameta antioqueño.

“No nos tocó fácil, por no ser fácil es que nos da puteria que digan que este título se compró. No estuvieron allá, no tuvieron que tapar, no tuvieron que jugar; por eso me da como berraquera, pero yo creo que eso es envidia”, finalizó.

En aquella final disputada el 31 de mayo de 1989, René Higuita se consolidó como héroe e ídolo de Atlético Nacional al detener varios lanzamientos desde el punto penal, que sirvieron para posteriormente levantar el trofeo.

Aquí el video de René Higuita: