Hija del 'Palomo' Usuriaga: "Acá recuerdan a mi padre por lo malo, en Argentina es muy distinto"

El 11 de febrero de 2004, un sicario acabó con la vida del futbolista Albeiro Usuriaga. Los hechos ocurrieron muy cerca de su casa, en el barrio 12 de Octubre, de Cali, mientras que ‘El Palomo’ jugaba cartas. Hoy 17 años después, es muy poco el recuerdo suyo en Colombia, a pesar de haber sido protagonista en clubes como Nacional y América e incluso en el seleccionado de nuestro país que clasificó a la Copa del Mundo de Italia 1990.

Extécnico de Millonarios dirigirá la Selección de Chile: Martín Lasarte, reemplazo de Reinaldo Rueda

El atacante, en su etapa por Atlético Nacional, fue decisivo para ganar la Copa Libertadores en 1989: 4 goles en la semifinal contra Danubio y uno frente a Olimpia en la final.

Sumado a esto, el mismo año, marcó el gol que clasificó a Colombia a la Copa del Mundo del 90, en el repechaje frente a Israel, en Tel Aviv.

¿Cómo no ilusionarse? Xavi Hernández afirma que el Mundial de Catar 2022 será "histórico"

Además, en el fútbol argentino, Usuriaga hizo historia con su paso por Independiente de Avellaneda , con el que ganó la Supercopa Sudamericana (1994) y la Recopa Sudamericana (1995).

Publicidad

Sin embargo, 'El Palomo' estuvo involucrado en polémicas más allá de las canchas. Y ahora, 17 años después de su muerte, Dayana, su hija, recordó algunos temas relacionados con su padre. Ella, en el momento del lamentable hecho, solamente tenía 7 años.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez encara su tercera final: quiere ser 'Poderoso' con el DIM

“A mi papá lo caracterizaba su forma de ser: su espontaneidad, felicidad y eso es lo que más hemos extrañado de él. Lástima que yo estaba pequeña cuando murió. La mayoría de cosas que sé de mi papá, me las han contado mi mamá, mis tías, mi abuela. Pero, a mi papá lo voy a extrañar y recordar siempre”, confesó Dayana Usuriaga, en diálogo con GolCaracol.com, quien reside en Cali, en compañía de su mamá.

Ella lo recuerda como un buen padre, que siempre quiso cuidar a su hija: “Me llevaba al colegio en bicicleta, porque estudiaba cerca a la casa, tampoco permitía que yo pidiera dinero ni a él, ni a mi mamá. Los recuerdos son muy borrosos, pero siempre fue cariñoso conmigo”.

Yerry Mina no mandó en el juego aéreo y tuvo descuidos en el 5-4 de Everton sobre Tottenham

¿Qué guarda de él?

Publicidad

"Conservamos todavía camisetas de alguno equipos en los que jugó (Nacional, América, Independiente), chaquetas, fotos. Me las pongo de vez en cuando para recordarlo".

¿Usted cree que en Colombia se valora a Albeiro Usuriaga?

"En este país no valoran a mi papá, como se debe. Hay algunas personas que sí lo recuerdan. Cuando digo mi apellido, dicen: ¡ay, como el futbolista!, pero yo creo que solo hasta ahí".

¿De dónde le llegan más mensajes de afecto? ¿De hinchas colombianos o argentinos?

"Me llegan más mensajes de Argentina. Incluso, de jóvenes que estaban pequeños cuando él murió, pero me cuentan que los papás siempre les mostraban sobre Albeiro Usuriaga. Muchas personas me cuentan anécdotas o me dicen que lo recuerdan mucho".

Luis Díaz y Mateus Uribe, rojos de la pena: fueron expulsados en Porto vs. Sporting Braga

Publicidad

¿Usted cree que su papá es una leyenda en Argentina?

"A diario me escriben personas de allá, incluso me piden mi correo para enviarme cuentos, historias. Alguien está haciendo un libro. Allá siempre lo van a recordar, después de tantos años y me siguen escribiendo. Hace un año le hicieron un documental, yo lo vi por internet y se nota el aprecio que le tienen allá. En Colombia, en cambio, no se ha visto nada de eso".

¿Su papá aseguró su futuro?

"Gracias a mi papá, nuestro futuro está bien. No somos ricas, pero vivimos bien. Mi carrera como azafata me la pude costear gracias a lo que él dejó".

Por: Julián Camilo Campos / @jccg1205