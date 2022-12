Hijo de ‘El Pibe’ Valderrama se quejó por la falta de apoyo de su padre en el fútbol

Carlos Valderrama Ruge, de 25 años, busca una oportunidad en el fútbol chileno y este lunes habló con un medio de ese país sobre la relación que sostiene con el emblemático futbolista colombiano.

Carlos Valderrama Ruge, hijo del ‘Pibe’ Valderrama, habló este lunes con el diario ‘La Tercera’, de Chile, y aseguró que en Colombia no ha tenido oportunidades para demostrar sus condiciones en el fútbol y que tampoco ha recibido apoyo de su padre.

Publicidad

“Acá (en Colombia) no me han abierto las puertas. En el fútbol de hoy en día tienes que tener un apoyo, no solo en lo futbolístico, y no lo he tenido. En este momento mi representante está viendo la posibilidad de que Chile me abra las puertas”, aseguró Valderrama.

“Ser hijo del ‘Pibe’ es muy difícil, porque las personas no te ven normal, sino con ojos de exigencia, de que tienes que hacer esto o lo otro. Y no solo hay expectativas sobre mí, sino envidia, porque así como lo quieren, hay muchas personas que no gustan de él”, agregó.

Vea acá: Julio Comesaña: "Jamás hablaría mal de mis jugadores, las situaciones hay que enfrentarlas"

Sobre la relación que sostiene con su padre, Valderrama Ruge, de 25 años, afirmó que “él vive en Barranquilla y yo, en Bogotá. Cero contacto. Él tiene su vida, su hogar, por eso me ha tocado un poco duro. Es difícil cuando no tienes el apoyo de tu padre”, finalizó.

Publicidad

‘El Pibe’ Valderrama, quien ahora se dedica a otras labores tras su retiro del fútbol, aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hijo.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados