Hinchas de Dinamo de Kiev hacen renunciar a su nuevo técnico por haber dirigido al clásico rival

El rumano Mircea Lucescu anunció este lunes que renuncia a entrenar al Dinamo de Kiev después de que su fichaje por el equipo de la capital desatase una ola de cólera entre los hinchas del club, ya que el veterano técnico entrenó al gran rival, el Shakhtar Donetsk, de 2004 a 2016.

"Con pena he decidido renunciar a mi posible colaboración con el Dinamo de Kiev, declaró Lucescu, de 74 años, al diario rumano Gazeta Sporturilor.

Jhon Córdoba, el salvavidas financiero del Colonia: aguardan por oferta millonaria de la Premier

"Se me hace imposible trabajar en un ambiente hostil que ha sido generado sobre todo por el grupo de ultras", añadió.

Por su parte, el propietario y pesidente del Dinamo de Kiev, Igor Surkis, aseguró al sitio deportivo ucraniano Tribuna.com que no está al corriente de la renuncia de Lucescu: "No ha llegado aún y ustedes ya hablan de su marcha".

Surkis defendió además la elección de Lucescu: "Tengo el derecho de fichar a quien quiera. Para mí, Mircea es un gran profesional y un gran motivador. Estoy seguro que aportará mucho al Dinamo".

La decisión de fichar a Lucescu hace una semana, provocó una reacción furibunda de hinchas del Dinamo por los 12 años que del técnico rumano entrenó al gran rival del equipo de la capital en el fútbol ucraniano.

Publicidad

Juventus se retira de la lucha por Duván Zapata: habría llegado a un acuerdo con Arkadiusz Milik

Sin equipo desde febrero de 2019, Lucescu ganó 22 títulos con el Shakhtar entre 2004 y 2016, entre ellos una Copa de la UEFA en 2009. "Quería regresar al fútbol en Ucrania, donde he tenido muchas satisfacciones", justificó el técnico.

El anuncio de su fichaje el pasado jueves "supone escupir a la cara a todos los hinchas del Dinamo", declaró el grupo de ultras del club de Kiev en un comunicado en su cuenta de Facebook.

En sus más de 40 años de carrera, Lucescu fue seleccionador de Rumanía y Turquía, además de entrenar a clubes en Italia, Turquía, Rusia o Ucrania.