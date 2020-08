Horarios de partidos de hoy 15 de agosto en las diferentes ligas del mundo

Estos son los partidos de fútbol que se jugarán hoy 15 de agosto de 2020 en el mundo. La Champions League y algunos partidos del fútbol de Brasil y México, entre los más destacados.

Partidos hoy 15 de agosto de 2020

Equipos Hora

Rostov vs. Zenit 12:00 p.m.

Manchester City vs. Lyon 2:00 p.m.

Chivas vs. San Luis 5:00 p.m.

Cruz Azul vs. Juárez 7:00 p.m.

Gremio vs. Corinthians 5:00 p.m.

Coritiba vs. Flamengo 5:30 p.m.

Palmeiras vs Goias 7:30 p.m.

Las principales ligas de Europa ya terminaron su temporada 2019/20, pero hay otras que se adelantaron y ya comenzaron la 2020/21.

Además, este sábado en Brasil habrá acción, con el Brasileirao, y con varios partidos que darán de qué hablar.

Por último, en suelo mexicano, donde siempre hay buena presencia de futbolistas colombiano, también ya están disputando el campeonato local.

