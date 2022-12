Hugo Gatti: “Me ofrecieron un millón de dólares por dejarme hacer goles en un Boca vs. River”

El exarquero argentino dio unas polémicas declaraciones sobre su paso en el equipo ‘xeneize’, donde disputó más de 300 partidos.

Hugo Gatti es muy recordado en Boca Juniors y este viernes sorprendió a todos con una confesión, señalando que le ofrecieron dinero en un clásico frente a River Plate.

"Me ofrecían 1 millón de dólares por dejarme goles en un Boca-River para perder, para hacerme dos goles”, dijo el exarquero en el programa ‘El Chiringuito’.

Además, señaló que en aquella ocasión él disputó ese encuentro porque el expresidente de los ‘xeneizes’ Mauricio Macri se lo pidió.

"Ese partido lo jugué por Macri. Él me hizo jugar ese partido. Yo ya no jugaba más en Boca y él me dijo: 'si Boca sale campeón vas a jugar medio tiempo”, agregó.

Por último, Gatti afirmó que conocía la persona que le ofreció dicha cantidad, y que en tono gracioso él le respondió: “dame un millón de dólares y no me hago un gol, sino setenta".