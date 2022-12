Hugo Gatti y sus confesiones: "El doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer"

El exarquero de Boca Juniors de Argentina habló de lo sucedido hace unas semanas cuando lo diagnosticaron con coronavirus. Acá sus declaraciones desde España.

Hugo 'El Loco' Gatti fue noticia y despertó interés dentro de sus seguidores en Argentina, cuando se conoció ya hacer varias semanas que había sido internado en una clínica en España por haberse contagiado por el coronavirus.

Este viernes, Gatti habló de los días hospitalizado en el programa español de ‘El Chiringuito de Lugones’.

Así contó que "en el hospital, todos los días preguntaba 'cuando me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada".

"Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco… Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar. Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó", agregó el argentino.

