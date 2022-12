Humberto Suazo, de goleador en la Eliminatoria a jugador de un equipo de barrio

El atacante chileno hace parte de Deportivo Lo Gallardo. “En el fútbol profesional ya lo demostré todo. Hoy quiero relajarme”, dice.

El delantero chileno Humberto Suazo, a sus 35 años, vive de una forma muy particular el fútbol. Luego de haber militado en clubes como Colo-Colo (Chile), Monterrey (México) y Zaragoza (España), de ser goleador en la Eliminatoria a Sudáfrica 2010 con su selección y disputar aquel Mundial, hoy se dedica a jugar, comer y disfrutar del “tercer tiempo” en un equipo de barrio en su país.

'Chupete' –como es conocido- hace parte de Deportivo Lo Gallardo, un club humilde de la Provincia de San Antonio, en Valparaíso. Allí, lejos de los lujos del fútbol profesional, disfruta de cada partido, y también de poder compartir con su familia luego de los encuentros.

“De toda la provincia le ofrecieron jugar. Rechazó a clubes con mejor infraestructura que la nuestra porque sus hijas no querían moverse de acá”, reseña el diario ‘La Tercera’ de Chile, que habló con el delantero sobre su nueva etapa con la pelota.

“Es emocionante jugar en el barrio después de tanto tiempo que no lo hacía. Algunos no lo entienden: yo vengo a divertirme y a que mis hijos, mi familia y amigos cercanos me vean jugar. En el fútbol profesional ya lo demostré todo. Hoy quiero relajarme”, apunta Suazo al rotativo.

