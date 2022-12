Ibrahimovic habló sobre su futuro: "Ni yo mismo sé lo que quiero hacer"

El delantero de 38 años dijo hoy que no sabe qué pasará con su futuro, después de los rumores aparecidos en la prensa italiana sobre que no renovará su contrato con el Milan y una posible retirada del fútbol.

"Ya veremos, ni yo mismo sé lo que quiero hacer, pasa algo nuevo cada día. ¿Quién habría previsto lo del coronavirus? Solo debemos vivir y disfrutar de la vida, no hay que preocuparse demasiado. Tengo una familia de que ocuparme, si están bien, yo también", señaló "Ibra" a la web del diario "Svenska Dagbladet".

Según informó hoy el periódico italiano "La Gazzetta dello Sport", Ibrahimovic no ejercerá la opción para renovar su contrato con el Milan, que expira el próximo 30 de junio, ya que no comparte el nuevo proyecto deportivo del club, y no excluye retirarse del fútbol.

El exjugador del Barcelona, Inter y Juventus, entre otros, regresó al Milán el pasado enero tras expirar su vinculación con el Los Ángeles Galaxy y había empezado su nueva etapa italiana con cuatro goles en los primeros diez partidos.

La estrella sueca, que se encuentra en su país de origen desde hace semanas por la pandemia del coronavirus, no quiso especular sobre su futuro y dijo no haber pensado si seguirá vinculado a este deporte cuando se retire.

"No sé si sirvo como entrenador ni si tengo la paciencia después de tener una carrera como jugador", reveló en una entrevista a "Svenska Dagbladet" el máximo goleador en la historia de la selección sueca.

"Ibra" dijo no estar intranquilo por la pandemia, cree que se solucionará y considera que de lo que se trata es de "esperar a que los expertos sepan qué es lo que hay que hacer".

El delantero sueco se mostró apenado por la paralización del fútbol debido al coronavirus y pidió "paciencia" para afrontar una situación difícil.

"Es una tragedia que todas las ligas de fútbol hayan parado, pero debemos respetar el sistema y tener paciencia. Tienen que encontrar una solución buena para toda la sociedad. La salud va antes que el deporte", afirmó.

