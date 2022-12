¡Imperdibles! Los 30 mejores partidos del fin de semana

Desde el viernes y hasta el lunes festivo, los futboleros podrán disfrutar del inicio de la Liga Santander, de España, y la Serie A, de Italia, sumado a clásicos históricos del Fútbol Profesional Colombiano.

Este fin de semana se disputará la quinta fecha de la Liga Águila con clásicos como América vs Nacional y Millonarios vs Cali. Además, el fútbol español e italiano empezarán sus temporadas.

Por otro lado, la Premier League, de Inglaterra, y la Superliga, de Argentina, jugarán su segunda fecha.

GolCaracol.com le trae los treinta mejores partidos del fin de semana:

Viernes 17 de agosto:

5:00 p.m. Talleres vs Rosario Central

7:00p.m: Newell’s vs independiente

Sábado 18 de agosto:

9:00 a.m: Tottenham vs Fulham

9:00 a.m: West Ham vs Bournemouth

10:00 a.m: Guingamp vs PSG

11:00 a.m: Chievo vs Juventus

11:30 a.m: Chelsea vs Arsenal

1:00 p.m: Monaco vs Lille

1:30 p.m: Lazio vs Napoli

3:15 p.m: Alianza Petrolera vs Patriotas

3:15 p.m: Barcelona vs Dep. Alavés

5:30 p.m: América vs Atl. Nacional

6:00 p.m: Boyacá Chicó vs Junior

6:00 p.m: River Plate vs Belgrano

7:45 p.m: Bucaramanga vs Dep. Tolima

Domingo 19 de agosto:

7:30 a.m: Manchester City vs Huddersfield

10:00 a.m: Brighton vs Manchester United

11:00 a.m: Torino vs AS Roma

1:30 p.m: Sassuolo vs Inter de Milán

2:00 p.m: Botafogo vs Atl. Mineiro

3:15 p.m: Real Madrid vs Getafe

4:00 p.m: Medellín vs Rionegro

5:15 p.m: Millonarios vs Dep. Cali

6:00 p.m: Huila vs Once Caldas

6:00 p.m: Racing vs Velez

8:00 p.m: Jaguares vs Santa Fe

Lunes 20 de agosto:

1:00 p.m: Valencia vs Atlético de Madrid

1:30 p.m: Estudiantes vs Boca

2:00 p.m: Crystal Palace vs Liverpool

5:30 p.m: Envigado vs La Equidad

