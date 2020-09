Increíble: Yaya Touré sugiere contratar prostitutas y es expulsado de un partido benéfico

Este domingo la casa del Manchester United, Old Trafford, será testigo de un partido benéfico con el único fin de recaudar dinero para Unicef. En dicho encuentro participarán famosos deportistas, exfutbolistas ingleses y futbolistas de distintos países.

Yaya Touré se ha llevado los reflectores por una insólita petición realizada a los demás participantes del partido benéfico. Su solicitud le ha costado la actuación en el encuentro a realizarse.

“Yaya Touré ha sido expulsado de la iniciativa después de enviar videos de contenido sexual al grupo de Whatsapp de su equipo y sugerir la contratación de servicios de trabajadoras sexuales durante la estancia en un hotel de cinco estrellas de Chesire”, publicó el diario As.

Además, la prensa inglesa asegura que Yaya Touré envió un video de una mujer desnuda, asegurando que podría contratar hasta a 19 mujeres para que realicen ese trabajo. Posteriormente, varios integrantes del grupo de Whatsapp reprocharon el deseo del exjugador del Barcelona, quien terminó siendo apartado del encuentro benéfico.

“Un contenido inapropiado fue compartido en un grupo privado. El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó. Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año…pensamos que lo correcto es que de un paso atrás y no participe en el partido”, informó un portavoz de la organización.