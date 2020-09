¡Insólito! Mancini no vio bien la alineación y por esa razón Chiellini fue suplente con Italia

En el empate 1-1 entre Italia y Bosnia, el viernes, por la Liga de Naciones, sorprendió que el experimentado defensor Giorgio Chiellini fuera suplente.

Luego del partido, el entrenador de la ‘azzurri’ confesó que el defensor de la Juventus no estuvo en el onceno inicialista por un error suyo.

"Fue culpa mía porque me enseñaron la alineación y no llevaba mis gafas puestas, simplemente dije que estaba bien, no me di cuenta que Acerbi estaba en lugar de Chiellini", afirmó.

A pesar de eso, Roberto Mancini le quitó importancia a lo que pasó y contó que "en cualquier caso el plan era que cada uno jugara un partido como titular. Le pregunté a Giorgio si quería jugar hoy o contra Holanda, y me dijo que hoy, pero habrá que cambiarlo, no es como si hubiéramos alineado un defensa en vez de un portero, no es un error grave, pero sí, es un error”.