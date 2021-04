Iván 'Champeta' Velásquez: "Hace un mes, el 'Teacher' Berrio me dijo que quería volver a dirigir"

El fútbol colombiano está de luto por la muerte de Guillermo 'Teacher' Berrio, reconocido exfutbolista y técnico de rodaje en el balompié nacional.

Uno de los equipos donde más se destacó como entrenador fue Atlético Huila , donde logró alcanzar la final del torneo finalización del 2009, que perdió frente al Independiente Medellín .

Justamente, en ese torneo con los 'opitas' dirigió a Iván 'Champeta' Velásquez, quien habló con GolCaracol.com y recordó momentos compartidos con Berrio, tanto como compañeros, como en la relación técnico-dirigido.

¿Cómo lo tomó la noticia del fallecimiento?

"Fue una sorpresa enorme para mí, porque con Guillermo compartimos muchas cosas, él fue mi compañero de equipo en Girardot F.C. en el año 1997 y fue mi entrenador en el 2009/10, logrando llegar a una final en el fútbol colombiano. Ahora ver que ya no está, que de un momento a otro se nos fue, es una noticia difícil de asimilar, pero también se entiende que es un ciclo de vida y el de él llegó a su fin".

¿Cómo se enteró de la noticia?

"Me llamó Hugo Arrieta -asistente técnico de Valledupar-, pero no me lo confirmó. Ya llamé a Joaquín, un amigo en común y me dijo que era cierto, ahí empezó el dolor de sentir la pérdida de un gran amigo"

¿Qué recuerdos le quedan de él?

"Lo que más recuerdo es su amistad, su forma de ser. Era un persona muy alegre, frentera, trasparente y con mucho don de gente. A partir de eso, teníamos una muy buena relación, con buenos principios. Afortunadamente, pudimos compartir cosas agradables y otras no tan buenas".

¿Cómo era la comunicación entre los dos, últimamente?

"Hablaba bastante con él, hubo unos años donde perdimos el contacto pero luego nos volvimos a comunicar y hace un mes, más o menos, me dijo que quería volver a dirigir, estar ahí en la raya".

¿Vio el último video de él donde dice que "jugaría hasta donde Dios se lo permitiera?

"Él siempre decía eso, que iba a seguir jugando hasta Dios le diera licencia, aparte jugaba muy bien. Después de que se retiró seguía jugando muy bien. Y siempre en esos torneo lo buscaban para jugar. Esto también es un llamado de atención para nosotros, los que ya dejamos de jugar, para estar pendientes de nuestra salud y hacernos controles médicos".

