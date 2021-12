"Iván Mejía está pensando en volver y lo quiere hacer en un podcast"

Luego de una larga carrera en el periodismo, de más de 50 años ininterrumpidos, Iván Mejía anunció, en 2018, su retiro, el cual causó un gran revuelo. Y es que, sin lugar a dudas, es uno de los referentes de esta labor.

Eso sí, más allá de que no volvió a enceder los micrófonos, siempre se ha mostrado bastante activo en sus redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Twitter (@PajaritoDeIvan), donde suele emitir sus opiniones.

Varios le han pedido que regrese y que su puntos de vista y voz hacen falta. Sin embargo, parecía difícil que así afuera. Pero, este jueves 9 de diciembre se abrió una luz de esperanza para sus seguidores.

En la emisión del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, reveló que podría volver, pero no, precisamente, a los medios.

"Iván Mejía está pensando en retirarse del retiro. Contó que no quiere en un medio convencional, sino más un podcast, que es una plataforma en internet. No quiere quedarse solo en los trinos y lo que muestra en redes sociales, sino también dar sus opiniones en un podcast", expresó.

Hasta el momento, el propio protagonista no se ha pronunciado al respecto. No obstante, no se descartan noticias en las próximas horas, días o semanas.