Iván René Valenciano: "Yo iba con tragos cuando me agarró la policía"

En exclusiva para los micrófonos de Blu Radio, para el programa 'Mañanas Blu', Iván René Valenciano, exjugador de fútbol, aclaró lo sucedido luego de que se conociera que fue llevado preso luego de que haya protagonizado un accidente automovilístico, mientras se encontraba en estado de embriaguez.

En primera instancia, decidió dejar en claro cómo se presentó la situación. "Cuando uno hace las cosas bien no pasa nada, pero cuando sucede un percance, ahí sí llega gente. No me gusta aclarar las cosas, pero en este caso no es aclarar solo voy a declarar. El día domingo estaba con mi señora, nos estábamos tomando unos tragos, me pasó un accidente, como le puede suceder a cualquier persona; la ley es así en Estados Unidos, me llevaron a la corte y me presente. Yo iba con tragos cuando me agarró la policía. En el momento que me pasó el ‘percance’, no llevaba botellas de trago. No se pudo determinar el grado de alcoholemia porque no se está obligado a presentar la prueba", comenzó a explicar Iván.

"Estábamos emparrandados, salí a comprar más trago y pasó lo que tenía que pasar. Luego, salí sin fianza. Tengo que presentarme a un sitio por un periodo de prueba; le suspenden a uno la licencia por tres meses y después volver a hacer los papeles para sacar la licencia", aclaró el exjugador.

Para terminar de explicar la situación, el colombiano aclaró que quienes se encontraban en la camioneta con la que tuvo el percance, están bien. "Las personas del accidente están bien. Solo hubo daño a un bien material ajeno. Estaba la persona que iba manejando. No sé bien porque apenas pasó el percance la policía llegó ahí y nos separaron a un lado, no los conozco a las personas con las que tuvimos el percance, me dejaron con un policía, me tomo declaración y me dijo que me iba a llevar preso".

"Siempre doy la cara, más que todo por ser persona pública. Anoche que salí de la cárcel hubiera tenido 1000 periodistas preguntando que si tomé, pero solo estaba mi familia. Les dije, mira lo que pasa con la trascendencia de una noticia, pero me hace sentir importante", reconoció Iván René.

