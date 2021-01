Iván Valenciano: "No extraño el fútbol, extraño el sueldo porque pagaban muy bien"

Iván Valenciano es recordado en el fútbol colombiano por sus grandes anotaciones en equipos como Junior, Medellín, Cali, y Bucaramanga, entre otros. Además, fue el máximo goleador histórico en nuestro país durante muchos años, hasta que Galván Rey lo superó.

'El Gordo', como era llamado en su época como futbolista, también defendió la camiseta de la Selección Colombia durante su carrera, con buenas figuraciones.

Luego de su retiro oficial del balompié, el nacido en Barranquilla tuvo que afrontar ciertos problemas personales que lo alejaron de la palestra pública. Mucho se habló durante varios años de lo que le aquejaba y ahora en el programa 'Los Informantes', él mismo ha dejado ver toda la situación que tuvo que vivir.

"Duré un mes sin dormir, dormía una hora o 45 minutos. Vivía cansado y malhumorado todo el tiempo", indicó de entrada el costeño, quien vio morir a su madre en la cama de un hospital, en 2016.

El mundialista en Estados Unidos 1994 reveló que lo que realmente tuvo fue una adicción al alcohol y al insomnio que lo llevó a que "terminé automedicándome, convulsioné lo cual me causó un problema impresionante, me volví adicto al medicamento. Una caja de esas de 30 pastillas me la tomaba en dos días"

Y durante esos años muchos fueron los rumores sobre lo que le sucedía, como el que afirma que "Iván René Valenciano se la fumó verde y cuando se titula algo así la expectativa de la gente será saber qué se fumó verde Iván René"

Sin embargo, pudo superar esa dura etapa de su vida y ahora es presentador en los medios colombianos. En dicha entrevista también recordó que "yo era flojo para entrenar y para levantarme, ¿extraño el fútbol? no, extraño el sueldo porque pagaban muy bien"

Valenciano Pérez recalcó la gran influencia que tuvo su madre durante su preparación para ser futbolista, más allá de que ella quería que se dedicara a otra profesión.

"Mi mamá me decía: 'no quiero que juegues fútbol porque repetirás la misma historia de tu papá'. Yo le decía que eso no iba a pasar, mi papá quedó sin un peso, quedó viviendo donde la mamá y le gustaba el trago, así me pasó a mí también", concluyó.