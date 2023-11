Iván Valenciano: "Yo hice mi carrera deportiva alcohólico"

Ivan René Valenciano nació en la ciudad de Barranquilla, el 18 de marzo de 1971, y creció en un ambiente relacionado al mundo del balón porque su padre Ariel, jugó fútbol profesional en clubes como Junior, Millonarios, Tolima, Nacional y Pereira, entre otros. De ahí, que él también siguiera los pasos de su progenitor y comenzará a escribir su propia historia en el balompié de nuestro país, alcanzando momentos de gloria con la Selección Colombia con la que jugó el Mundial de Estados Unidos 1994, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

Además de eso, el otrora delantero barranquillero anoto 280 goles en su carrera deportiva que se desarrolló entre 1998 y 2008 y en el fútbol profesional de nuestro país dejó un registro de 217 anotaciones, que lo ubican entre los máximo goleadores de la historia.

Ahora que estalló un escándalo en la vida de Iván Valenciano, ante la detención en Estados Unidos después de protagonizar un accidente de tránsito y haber sido sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, el 'Bombardero' salió para dar la cara ante la resonancia que ha tenido el hecho en los medios de comunicación y también en las redes sociales.

Además de reconocer que había sufrido una recaída en el consumo de alcohol en la ciudad de Miami y de haber asistido a una fiesta el fin de semana anterior; Iván Valenciano también echó un vistazo atrás de lo que fue su vida, sus comportamientos personales y adicionalmente de forma paralela su carrera como futbolista profesional en clubes de nuestro país y del exterior.

En una charla abierta y sincera con 'Mañanas Blu', Valenciano comentó en ese aspecto que "yo hice mi carrera deportiva alcohólico. Comencé a los 15 años a tomar y mi carrera empezó a los 17".

Pero además de eso, el que fuera un temible delantero también sacó pecho y recordó sus condiciones futbolísticas. "El que es goleador es goleador y el hecho de que salga a tomar, no tiene nada que ver con lo demás, con lo que hacía en las canchas".

Cabe señalar que después de haber terminado su carrera en el fútbol, Iván Valenciano reconoció duros momentos por el consumo de licor y dijo que en ese aspecto había mejorado ciento por ciento.

"Llevaba cinco años sin tomarme un trago, pero la situación del alcohol siempre está ahí. El alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico, siempre lo será", agregó Iván Valenciano en la conversación con la misma cadena radial.

¿Cuál es la situación de Iván Valenciano en Estados Unidos?

Iván René Valenciano @ivanvalenciano9

"Muchos decían, en redes sociales, que no tenía 'green card'. Sí, yo la tengo, también seguro social, permiso de trabajo, es decir, todo. No estoy ilegal en este país, mi esposa es ciudadana del país, hay mucha gente que habla. No he tenido ningún problema de accidente, de que soy ilegal o que no tenia licencia", explicó Iván Valenciano, quien se dedica a entrenar niños y adolescentes en fútbol en Miami.