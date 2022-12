Jack Grealish y Miguel Almirón hicieron las paces: "Eso que hice fue una cosa muy estúpida"

Jack Grealish, futbolista de la Selección de Inglaterra , resolvió su problema con Miguel Almirón, al que faltó al respeto la temporada pasada, y dijo que lo que hizo fue "una estupidez".

Grealish, durante la celebración del título liguero conquistado la temporada pasada, dijo que, lo que pensó cuando iban perdiendo por 0-2 contra el Aston Villa en la última jornada de liga, fue que tenía que quitar a Riyad Mahrez lo antes posibles, porque "estaba jugando como Miguel Almirón".

El paraguayo se ha resarcido esta temporada, siendo uno de los mejores del Newcastle y ganando un premio a jugador del mes en la Premier.

"He hecho cosas estúpidas en mi vida, como todo el mundo, y esa fue una de ellas", dijo esta semana Grealish, que pidió disculpas a Almirón cuando el vídeo de sus declaraciones se hizo viral.

El paraguayo las aceptó y comentó que no tendría problemas en chocar la mano con Grealish.

"Lo que pensé fue "qué gran tío", porque si alguien me hubiera dicho algo parecido a mí no me lo hubiera tomado tan bien", añadió.

¿Cómo le ha ido a Inglaterra en el Mundial Qatar 2022?

Recordemos que la Selección de Inglaterra superó la fase de grupos sin problema alguno, tras vencer 6-2 a Irán en su debut, empatar 0-0 contra Estados Unidos en la segunda jornada y vencer 3-0 a Gales en la última fecha. Dichos números, les permitieron avanzar en la primera posición del grupo B, con siete puntos y una diferencia de gol de +7. El otro clasificado de esa zona fue Estados Unidos, con cinco puntos.

Ahora, los ingleses piensan en los octavos de final, donde deberán medir fuerzas contra Senegal, el próximo domingo 4 de diciembre, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia). Cabe aclarar que los africanos fueron segundos en el grupo A, detrás de Países Bajos, con seis puntos, luego de caer 0-2 frente a los neerlandeses, derrotar 3-1 a Catar e imponerse 2-1 sobre Ecuador, dando uno de los golpes del certamen.