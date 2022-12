Jaime Córdoba, de ser promesa del fútbol para la FIFA a realizar rifas para subsistir

El futbolista vallecaucano, de 32 años, quien ha tenido paso por varios equipos en balompié nacional, está sin club, y para sostenerse ha tenido que sortear dinero entre amigos y allegados.

La pandemia no ha caído nada bien en la economía del país. Y en ese aspecto, los futbolistas sin equipo no son la excepción. Ese el caso de Jaime Córdoba, el experimentado volante que pasa las duras y las maduras en su Cali natal.

El jugador vallecaucano, de 32 años y de paso por clubes como América, Junior, Nacional y Once Caldas, entre otros, que fue considerado como una promesa del fútbol para la FIFA, ahora se encuentra sin trabajo, agobiado y preocupado por su futuro. Incluso, en la charla con GolCaracol.com contó que en tiempos de coronavirus, a su esposa le suspendieron el contrato de trabajo.

El año pasado jugó en el Quindío en la Primera B y para la presente temporada cuando estaba cerca de llegar a un acuerdo con otro club del ascenso, se paró el fútbol colombiano y quedó en el olvido.

“El tema de las rifas que he venido realizando es precisamente porque no se pudo seguir laborando en el fútbol. Hubo opción en marzo que se abría el libro para jugadores libres, pero por la pandemia se paró el fútbol. La opción se frenó. Amigos del barrio, futbolistas, periodistas y la gente en general me compra boletas. Es un método que encontré para sostenerme en este tiempo", le dijo este lunes el vallecaucano a nuestro portal.

¿Antes de la pandemia tenía alguna opción laboral?

“Sí, sí, la última vez que hablé con alguien de un club fue ahí que gente del Bogotá Fútbol Club, y yo la verdad tenía ganas de ir porque tengo ganas de jugar, pero preciso se paró todo. Esperemos a ver si se pude reactivar esta opción u otra que hubo con Chicó. Vamos a ver si se me da algo”.

¿Lo ha contactado del fútbol internacional?

“Hace un poco me hablaron del fútbol de la segunda división de Ecuador, vamos a ver si eso se da; el tema es lo poco que ofrecen, pero de no haber nada, toca agarrar esa opción. Esperemos sea acá en Colombia y que sea pronto. Tuve una opción en Corea del Sur, pero empezó lo del virus allá”.

¿Qué pasa por la cabeza de un futbolista ante esta situación y más sin equipo?

“Es un momento difícil. Aún tengo años para jugar profesionalmente, por eso me sigo preparando. Apenas con 32 años y se está poniendo difícil encontrar club, a pesar de que tuve un 2019 con buen rendimiento. Cada vez más merman los cupos para los equipos profesionales. Uno sueña con jugar hasta los 38, pero cada vez la cosa es peor. No quiero que mi profesión de aquí en adelante sea seguir haciendo rifas, solo lo hice porque es una facilidad para ayudarse”.

Ante el anuncio de los entrenamientos individuales el 8 de junio, ¿algún club se ha contactado con usted?

“Eso lo hablé con Gustavo Quijano, de la agremiación, quien es el que habla con nosotros de la agremiación y me contó que nosotros acá en Cali no podemos entrenar porque la sede en la que entrenamos no la habilitan. Me estoy entrenando con videos de profes que lo conocen a uno le facilitan”.

De no conseguir equipo, ¿Qué sueños tiene a futuro?

“Quiero montar una escuela de fútbol, tener un par de años para que después uno pueda tener una escuela bien montada. Me gustaría ser formador y sacar jugadores de la zona de donde yo soy acá en Cali, indicarles qué está bien, qué está mal, enseñarles cómo comportarse, cómo administrar sus ingresos cuando sean profesionales y ayudar a triunfar; poniéndoles el ejemplo de la disciplina que a veces no tuve”.

