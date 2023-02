Jaime Córdoba, el exjugador de América que es acusado por maltratador por la mamá de sus hijos

Jaime Córdoba está en el ‘ojo del huracán’, luego de que la mamá de sus hijos lo acusara de ser maltratador y de amenazarla. Todo esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy decido contar mi historia, tuve una relación sentimental de 16 años. En mi sumisión permití infidelidades, rechazo humillaciones, Palabras y tratos. que pasaban pero quedaban clavadas en en el alma, No estoy acá para quejarme porque era yo quien lo permitía, en mi debilidad aceptaba sus disculpas sin darme cuenta que nos hundíamos más, para él era normal, y llegó en día que yo también lo vi así”, escribió de entrada Vivian García.

Seguido a eso, la mujer señaló que “empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida. Me golpeaba pero siempre he sido fuerte, soy muy creyente en Dios y trato de estar estable por mis hijos que son los que han tenido que sufrir todo esto. También soy humana y tuve mis fallas. Nadie es perfecto. Hace cuatro años decidí separarme y poner un alto. Pero fue peor la violencia psicológica aumentó a un nivel que me dejó hospitalizada 3 días con con la mitad de mi cuerpo dormida con psicólogos”.

García agregó que Jaime Córdoba “me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba. Llamaba a mis trabajos para que no me dieran empleo. Insulta y amenaza mi familia cada que quiere. Y a mí me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó. Que me va a dejar calva, que va a destruirme mi rostro. Lo he demandado dos veces”.

Además, la madre de los hijos publicó videos de las llamadas intimidantes del exjugador y también hasta un video de él excusándose por la forma en la que se comporta.

Por otro lado, en un video de más de 9 minutos publicado en su cuenta de Instagram, Jaime Córdoba salió a entregar la versión con respecto a las acusaciones realizadas por Vivian García.

El exfutbolista aseguró que las advertencias y amenazas no pasarán de eso, que nunca la ha agredido y que les envió un video a los familiares de la madre de sus hijos con el fin de aclarar la delicada y conflictiva situación, que lleva un tiempo aconteciendo.

Córdoba reconoció que aún tiene problemas con el consumo de alcohol, por lo que también reconoció haber pedido ayuda profesional. Es reconocida la indisciplina, incluso cuando era deportista de alto rendimiento y que para muchos truncó su carrera en el fútbol.

El otrora volante de marca aseguró que su relación sentimental cambió desde hace cuatro años, cuando dejó de jugar profesionalmente y dejó de recibir dinero.

De igual manera, el vallecaucano aclaró que él no se puede hacer cargo del cuidado día a día de sus hijos porque tiene que salir a trabajar y a buscar el sustento diario.