Jair ‘El Chigüiro’ Benítez: “La camiseta de David Beckham ya no existe, no sé qué me la hicieron”

El encuentro entre el vallecaucano y el inglés se dio en mayo de 2005, en un partido amistoso de selecciones que se jugó en Estados Unidos. Acá, la historia.

Jahir ‘El Chiguiro’ Benítez recordó este jueves el día que le pidió la camiseta a David Beckham, en un partido amistoso de la Selección Colombia frente a Inglaterra, en Estados Unidos.

“En la salida de los jugadores a la cancha, a mí me tocó al lado de David Beckham. Vi que saludó a Amaranto (Perea) porque ya se conocían de la Liga de España. Yo lo tenía a Beckham de frente, yo no sabía cómo decirle que quería su camiseta, entonces medio lo toqué y con señas le pregunté si la cambiábamos y me respondió que sí”, aseguró Benítez.

“Estaba feliz, todo el partido pensé en esa camiseta. Cuando se acabó el juego, yo era pegado a él pa’ que no se le diera a nadie y varios de los compañeros fueron a pedírsela y les dijo que me la iba a dar a mí. Él me la dio y yo le di la mía. Muchos dicen que la mía la tiene de trapeadora”, agregó, entre risas.

‘El Chiguiro’ lamentó no haberla hecho firmar por el inglés aquel día, aunque eso ya no le preocupa tanto como el hecho de haberla perdido después del esfuerzo que hizo por conseguirla.

“Esa camiseta de Beckham ya no existe, no tengo coleccione de camisas. Las hacía, pero cuando se las pedían a uno, uno las regalaba y ahora no sé qué me la hicieron”, concluyó.

Ese partido se lo ganó 3–2 Inglaterra a Colombia, con un triplete de Michael Owen, mientras que para los nuestros anotaron Mario Yepes y Aldo Leao Ramírez.

