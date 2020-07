Jairo el ‘Maestro’ Arboleda: “Lo quieren hacer, pero el volante ‘10’ no se puede acabar”

En una entretenida conversación para el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; Jairo el ‘Maestro’ Arboleda señaló que, pese a que ya no son muchos los futbolistas de la esa posición, el ‘10’ no se puede erradicar del fútbol.

“Eso viene de hace rato, lo quieren hacer, pero yo pienso que el volante ‘10’ no se puede acabar, póngale el número que quiera, el 100, el 80; pero el talento no se puede acabar”, indicó el exfutbolista, que ha dedicado su vida a la formación de nuevos talentos del Cali.

Sobre los nuevos prospectos en la posición dijo: “sí, lo mío, al primero que le echo ojo es al que juegue la mitad, al calidoso, que haga un caño, un sobrero y que deje al delantero listo para definir. Eso es lo que a mí me gusta”.

No le gustan los cambios que hacen los técnicos para defenderse, con vehemencia Arboleda señaló que “meten faltando 30 minutos para el final del partido a esos que dan pierna, si uno sabe que ganamos es con manejo de balón”.

Recordó sus épocas de futbolista profesional en los que tuvo episodios de indisciplina. “Yo cogía mi expreso para Pereira desde Cali, me estaba con mi novia, y si no llegaba el martes de entrenamiento, llegaba el miércoles y si no, llegaba el jueves para el entrenamiento de fútbol”.

Es un hombre fuerte porque aún se juega sus picaditos, pese a su reemplazo de rodillas: “yo tengo prótesis en ambas, el material es titanio, ¡y todavía juego!"