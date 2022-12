“James está en el Bayern Múnich gracias a lo que yo hice allá”: ‘Tren’ Valencia

El exdelantero colombiano quiso opinar sobre el hoy número 11 del elenco alemán. Además, tuvo palabras para recordar su propia salida de la Selección Colombia en la época de Maturana.

Este martes, Adolfo Valencia, exjugador del Bayer Múnich y la Selección Colombia, se destapó en el programa radial ‘El Camerino’ de ‘Blu Radio’. El ‘Tren’ se refirió al presente de James Rodríguez en Alemania y también a su propio pasado con la Selección, reviviendo una que otra polémica.

“James está jugando en el Múnich gracias a todo lo que yo hice en ese club. Mi trabajo allá le abrió las puertas a él”, comentó Valencia, exjugador de equipos como Santa Fe, Atlético de Madrid, América, entre otros, y que estuvo en Bayern en la temporada 1993-1994.

“Yo salgo del Bayern porque yo mismo tomo la decisión, porque hay representantes que lo engañan a uno porque está joven y le dan en la cabeza”, anotó.

Por otro lado, el ‘Tren’ quiso explicar que su recordada renuncia a la Selección Colombia, con la que participó en 37 juegos, se dio porque -según él- el técnico de la época, Francisco Maturana, no lo tenía en cuenta. “Yo me retiré de la selección porque había mucha rosca. Esa rosca de Maturana me hizo renunciar de la Selección Colombia”.

