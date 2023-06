James Rodríguez compartió esperanzador mensaje, mientras se pone a punto: “Regresaré pronto”

James Rodríguez no pierde el tiempo y se sigue poniendo a punto mientras resuelve su actual situación en este nuevo mercado de fichajes, donde espera definir su nuevo equipo, después de su paso por el Olympiacos de Grecia.

Tendencia en los últimos días por diferentes declaraciones sobre política, tanto al punto de ser visto con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el ‘10’ nuevamente se centra en su foco y se reportó en sus redes sociales con una publicación que lo deja bien parado, en el ámbito físico.

Sin camisa y con una pelota pegada al pie, James estuvo haciendo ejercicios en campo con el esférico, realizando una pretemporada a su manera y por su cuenta, en busca de no perder ritmo con miras a lo que será su llegada al nuevo club, que espera confirmar una vez se abra el mercado de fichajes de verano.

“Regresaré pronto”, publicó Rodríguez en su cuenta de Instagram, junto a un par de fotografías que en las que se le ve en forma.

Cabe resaltar que, aunque todavía no ha definido club el mediocampista colombiano, pretendientes no le han faltado pretendientes, tales como el Botafogo, quien ha intentado más de dos veces con plata millonarias sumas de dinero sobre la mesa, pero aún así no lo han logrado convencer. Una vez salió desde el Olympiacos de Grecia, los brasileños se fueron a la carga por el ‘10’, pero el ‘cafetero’ no les ha dado una respuesta positiva.

Besiktas era otro de los equipos que, desde mucho antes de salir del conjunto de El Pireo, ya le estaba haciendo ‘ojitos’ al James, sin embargo, en los últimos días se conoció por fuentes primarias del conjunto turco que la intención del equipo no era ficharlo y ya estaba descartado para el próximo mercado de fichajes.

Así como lo comentó Javier Hernández Bonnet en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, también existía la posibilidad de que el ex Real Madrid llegara a Boca Juniors a través de agentes y representantes que lo llevarían al ‘Xeneize’ con intenciones de, en un futuro muy cercano, regresarlo al ‘Viejo Continente’.

Sin embargo, hasta ahora no hay parte oficial ni del club, ni el jugador, que tendría en planes jugar en la Kings League para el equipo de Sergio el ‘Kun’ Agüero. Lo único certero hasta este momento en el entorno del futbolista, es que se mantiene de cara al nuevo mercado de fichajes, que definirá muchas cosas en materia personal y profesional.