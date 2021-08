James Rodríguez y su futuro: "Estoy haciendo un máster en gestión deportiva, para ser gerente"

James Rodríguez sigue haciendo sus ya acostumbradas transmisiones en Twitch, en donde revela detalles de su vida personal y este lunes no fue la excepción.

"Estoy haciendo un máster en gestión deportiva. Esto es para ser gerente o presidente, gestionar algún equipo más adelante. Es interesante y siempre hay tiempo para todo. Estudiar es importante y hacerlo en lo que a uno le gusta. Yo me veo siendo el presidente de un equipo", aseguró el mediocampista.

El jugador del Everton también habló sobre la posibilidad de dirigir a un equipo de fútbol desde la raya y sumarse a la gran lista de exjugadores que ahora son directores técnicos.

"¿Ser entrenador? ¿Por qué no? Pero hay que hacer el curso de técnico y prepararse bien. No basta solo con lo que uno sabe. Yo he hablado con varios entrenadores y es muy distinto a ser jugador. Tienes que estar todo el día pendiente de quién va a jugar. Cuando eres entrenador, tienes que pensar todo el día en fútbol. Hay que ver bien cómo es eso y capacitarse muy bien. A mí me gustaría serlo también", concluyó.

Por el momento, el volante continúa con su aislamiento obligatorio tras tener contacto directo con una persona que dio positivo al coronavirus.

