No, gracias.

Javier Aguirre ante acusaciones en el amaño de un partido: "No sé cuando tendré que declarar" El técnico mexicano Javier Aguirre, uno de los 42 acusados en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011, afirmó este martes que no saben si finalmente va a haber juicio o no, ante la posibilidad de que el juez estim