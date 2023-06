Javier Hernández Bonnet: "Ser periodista es ser un esclavo de la verdad, la verdad te hace libre"

Esteban Jaramillo tuvo en días pasados una extensa y abierta charla con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, en su programa 'Libre y directo' del canal VIP. En dicha conversación, Hernández Bonnet se refirió a temas relacionados sobre el periodismo de hoy, la proliferación de las noticias falsas, las redes sociales y las nuevas tecnologías que reinan en la actualidad.

Acá reproducimos algunos apartes significativos de la entrevista entre los dos reconocidos periodistas deportivos de nuestro país.

Ser periodista

"Ser periodista, para mí es cumplir un sueño. El periodismo en lo deportivo encarna muchas cosas, la satisfacción de poder comunicar lo que uno siente, que eso es maravilloso en ese ideal de libertad y democracia. Ser periodista deportivo representa también el salir de algunos estados de frustración, porque por lo regular los periodistas deportivos terminamos siendo futbolistas frustrados. Yo lo que sí trato de ser todos los días es de ser un periodista honesto, y me refiero a que no tengo ningún tipo de gambetas. Para adornar las cosas que tienen que llamarse por su nombre, es decir la verdad, el ser un esclavo de la verdad, la verdad es la que te hace libre".

Publicidad

Iván Mejía

"Yo creo que ser amigo del Iván Mejía y no morir en el intento, es fácil y le voy a decir porque: lo primero que uno tiene que interpretar de él, es su autenticidad. Él o es enemigo o es amigo, No tiene dobleces, entonces uno sabe a qué atenerse cuando establece una relación con Iván Mejía. Se sabe qué es lo que él busca y él sabe, qué es lo que uno busca. Iván tiene un estilo, un periodismo de choque, un periodismo de polémica, un periodismo con mucha sinceridad".

Enseñanzas a los nuevos

"Solo me falta compartir un poco más de experiencias con la gente nueva, porque nosotros sobrevivimos durante tanto tiempo a esta profesión. Nos profesionalizaron en el año 1975 y en 1991 nos revocaron como profesionales que somos. Simplemente tenemos un talento natural como el cantante o como el músico, luego nuestra actividad es un oficio. Nosotros tenemos esa gran posibilidad de decirle a las generaciones que vienen cómo hacer muchas cosas. Otra cosa es que ellos hoy en día lo valoren. Como parte del reto que me queda, por lo menos en estos próximos meses, no sé si años, es tratar de mejorar a la nueva generación de periodistas, porque lo digo por experiencia y

lo advierto con dolor, porque la mayoría de los que llegan con su cartón de universidad no saben dónde están parados y lo que aprenden lo aprenden al lado del día a día, del machacar constante al lado de quienes conocen perfectamente el oficio, como nos tocó a nosotros".

Las tecnologías actuales

"Yo pienso que la memoria humana está recibiendo un atentado. En todos estos días he estado escuchando nuevas evaluaciones de lo que está pasando en el mundo real. Se está perdiendo la memoria hasta del teléfono de los hijos, porque estás tan mecanizado que lo único que hace es darle en un botón y ahí encontrarás el teléfono de la hija, del hijo, del nieto o el tío...Y eso es grave, eso es supremamente grave. Todo el mundo se está dedicando a sus aparatos, en parte fundamental de tu vida para poder sobrevivir".

Publicidad

Las noticias falsas (fake news)

"Eso se da porque volvió otra vez el afán, el síndrome de la chiva, que a nosotros nos tocó vivir. Y entonces, el síndrome de la chiva nos llevaba a que lo primero que nos decían en la calle, inmediatamente se disparaba (en los medios). Solamente que ahora hay una diferencia, uno lo disimulaba y rectificaba, y ahora cuando las chivas no resultan ciertas, tiene un montón de gladiadores por las redes sociales y te pegan una levantada. Entonces, la mejor elección es no meterse en ese cuento. El síndrome de la chiva si la tienes y la tienes confirmada, sí échala. Pero la prioridad del periodista debe ser, a mi juicio, el desarrollo de la chiva como tal".

El periodismo de hoy

"Para mí, el periodismo ha perdido calidad, con contadas excepciones, y se ha desacreditado. Hemos ido perdiendo el poder, que se da cuando usted pierde su credibilidad. Otra cosa es que en las redes empiezan a surgir las falsas noticias, que confunden mucho a la gente. Hay duda permanente si algo es verdad o es mentira. Han surgido formas de desacreditar personajes, periodistas, políticos, deportistas y hemos llegado a esa confusión. Por eso el gran valor hoy en día está en quienes dan la cara y dicen yo estoy aquí, estoy diciendo esto, soy yo. Así lo creo, así lo viví, así me lo contaron y aquí están las evidencias, esos van a ser los ganadores".

Vea acá la entrevista completa de Javier Hernández Bonnet, en Libre y Directo del Canal VIP

Publicidad