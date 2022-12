Javier Mascherano: "El coronavirus me pone a prueba, no se sabe qué va a pasar"

El experimentado jugador de Estudiantes de La Plata habló del presente y la situación en Argentina, a donde volvió del fútbol chino para este 2020.

A sus 35 años y después de haber jugado en el fútbol internacional durante varias temporadas, Javier Mascherano decidió para la Superliga 2019/2020 regresar a su país para jugar en Estudiantes de La Plata.

Las eliminatorias de la Conmebol al Mundial 2022 solamente arrancarían el año entrante

Sin embargo, el presente año llegó pegando duro con la abrupta aparición de la pandemia del coronavirus y la suspensión de la competencia futbolística en casi todo el mundo.

"El coronavirus me pondrá a prueba. Aunque no sólo a mí, sino a todos. ¿Si esto me mueve la estantería? Hoy no me planteo nada porque no sé qué va a pasar. No sé qué tan fácil o difícil es volver de tres o cuatro meses sin jugar, pero mi cabeza está en seguir haciéndolo”, dijo el exjugador de la Selección Argentina.

"Esto no será fácil para ninguno. Es una situación generalizada que todos miramos con desconocimiento. También puede pasar que uno extrañe más jugar, entrenarse o compartir esas vivencias con el equipo que ahora no suceden”, agregó Mascherano en declaraciones al diario 'Olé'.

