Javier Tebas, presidente de La Liga, contra el PSG: lo criticó con toda y acusó de "hacer trampas"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, considera que la situación económica del Barcelona "no es tan mala" y acusa a los diferentes presidentes del club de "echar basura" sobre los precedentes.

"Sobre el Barça estoy más inquieto por la crisis institucional que veo que por la situación económica", indicó en una entrevista publicada este jueves por el diario 'L'Équipe'.

El presidente de la La Liga reaccionó desde Mónaco, donde participó en la feria Sportel, a la publicación de la auditoría del Barcelona, que cifra en 1.350 millones de euros la deuda del club.

"Todos los que llegan tiran basura en los que les preceden. Tenemos sus cifras, el Barça no estaba casi muerto, si no, no habría podido recibir un crédito de más de 500 millones de euros", señaló.

"El Barça no está tan mal, aunque está peor que el Madrid", agregó.

Tebas mantuvo que el PSG "hace trampas" para saltarse el juego limpio financiero de la UEFA y recordó que en el pasado no fue sancionado "por un error de procedimiento y no por el fondo".

Sostuvo que tiene pruebas que demuestran que el PSG "no genera el dinero necesario para tener esa plantilla", que valoró en 600 millones de euros, y señaló que supone "una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo".

Consideró que sus cuentas no se corresponden con el patrocinio real, como demuestra que ingresa un 40% más que marcas consolidadas como el Manchester United.

Tebas señaló que el PSG no es el único "club-Estado que invierte sin límites desestabilizando el fútbol".

El presidente de La Liga estimó que la salida de estrellas del campeonato español, como el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo, no han impedido una subida de "13 a 14% de los derechos internacionales para las cuatro próximas temporadas".

"Está bien tener a esos jugadores, pero nuestra estrategia no depende de ellos (...) Para mí, Benzema es el mejor 9 de Europa. No hay motivo para ser pesimista", indicó.