Javier Tebas se despachó contra la idea de la FIFA: "El Mundial cada dos años es una frivolidad"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó durante una intervención en el World Football Summit la propuesta de realizar un Mundial de selecciones cada dos años y no cada cuatro.

"El Mundial cada dos años es una frivolidad. Queda mucho camino por recorrer para arreglar el mundo del fútbol antes que crear un Mundial cada dos años", dijo en una charla que tuvo lugar en el estadio Wanda Metropolitano.

Tebas habló sobre otras cuestiones, como el acuerdo con el fondo CVC. De este opinó que 'marca una norma mu diferente en la historia del deporte': "Irrumpe en una competición con una participación muy minoritaria pero con capacidad de poder impulsar a muchos clubes del fútbol español a ese crecimiento y esas cuestiones que les faltan, que orgánicamente y con sus propios recursos era muy difícil que pudieran hacerlo en el corto espacio de tiempo".

"Si bajamos en ingresos ellos cobran menos o no cobran y si subimos, ellos cobran más. Hay una asunción de riesgo. Desde el lado opositor han querido hablar de esta como una operación financiera y es una operación de capital junto a un socio industrial con experiencia en la industria del deporte", declaró.

En este sentido, apuntó: "Del dinero solo un 15% es para jugadores. El resto habrá un poco que ver en cada club las necesidades, ellos lo saben mejor que nadie. Hay que mejorar algunos estadios, digitalizar algunos estadios que todavía están flojos en ese tema. También pasa con los clubes, hay muchos clubes con una carencia importante en ese ámbito".

"CVC no pone aquí el dinero para perderlo, cuanto mejor le vaya a ellos mejor nos irá a nosotros. En los próximos diez o quince años creceremos en cifra de negocio aproximadamente el 30% de lo que tenemos ahora. Hay que buscar socios estratégicos para crecer, no pasa nada", expresó.

Este acuerdo no convence a algunas entidades: "El Real Madrid, desde hace siete años, lleva oponiéndose a temas aprobados en LaLaliga por amplísima mayoría. Llevan, junto al Barcelona, tres o cuatro años no estando de acuerdo con lo que estamos trabajando en LaLiga. Pero hay que trabajar para la mayoría".

"UEFA debe dar mayor preponderancia a los clubes, pero no solo a los grandes. Hay que tener en cuenta la opinión de los medianos y los pequeños. Si solo hubiera opinión de los grandes, que es lo que la Superliga quiere, el fútbol estaría arruinado en cinco años", manifestó.

Sobre el nuevo concurso para la adjudicación de los derechos audiovisuales, afirmó: "Si el tender es solo a tres años solo habría un competidor y si es a cuatro o cinco, tendremos más. Vamos a tener más competidores en la oferta a cuatro o cinco años y van a ofrecer o van a dar posibilidad de más distribución del fútbol a España".

"Ahora solo va a salir en el tender el residencial de pago. Horeca, LaLiga SmartBank, el partido en abierto, los clips digitales... va para marzo del 2022. Queremos que los operadores se centren en el producto que más valor tiene. Y una vez adjudicados los paquetes habrá muchos a lo mejor que piensen que se han quedado con poco y compren LaLiga SmartBank. Si lo haces todo a la vez no estás dejando posibilidad de reacción a aquel que se queda sin producto", aclaró.

Al dirigente no le preocupa este aspecto en el extranjero: "En los próximos cuatro años tenemos garantizados los derechos audiovisuales a nivel internacional, vendidos en la mayoría de territorios a un precio bueno. Los tenemos esté Messi o no, se vaya Vinicus o no. Y seguiremos creciendo el 8 o 9% a nivel internacional seguro en los próximos años".

Por otro lado indicó que no creen en las aportaciones ilimitadas de capital hacia los equipos: "Tiene que haber un control porque si no se genera una infracción galopante y al final un proyecto de Superliga porque si uno pone mucho dinero en un club lo que querrá es una competición cerrada para que valga más su club".

"El fútbol no es sostenible con el sistema de aportación ilimitada. Nosotros no vamos a cambiar el modelo de control económico. A lo mejor nuestros equipos serán menos competitivos en Europa pero serán más sostenibles económicamente", finalizó.