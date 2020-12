Jesé Rodríguez, la estrella del Real Madrid que nunca fue: “Yo gano dinero durmiendo”

En un abrir y cerrar de ojos, Jesé Rodríguez pasó de ser el nuevo Cristiano Ronaldo al futbolista tristemente reconocido por truncar su carrera en descontrol, fiestas y alcohol.

Con 27 años, ha pasado ya por seis clubes. Recientemente rescindió su contrato con PSG , que, esperanzado en comprar a la próxima estrella del fútbol mundial, le pagó en 2016 25 millones de euros al Real Madrid por una de las joyas de su cantera.

Rodríguez no pudo ser un mayor fracaso. Cansados de él, en el cuadro francés no pararon de cederlo. Pasó por Inglaterra, volvió a España y estuvo en Portugal. De cada club salía con un problema más grande que el otro.

En medio de todo esto, estaban los escándalos, las fiestas, los embarazos no deseados, el alcohol y; como todo hoy en día, los cruces y mensajes desde sus redes sociales.

De hecho, hace tres años, así fue cómo se enteró de uno de los dos hijos que tuvo con Melody Santana, su primera novia. Mientras Jesé se divertía en París, le anunciaba el nacimiento de su segundo hijo vía Instagram con el hashtag: “#TeLoComunico”.

El entonces joven futbolista español, dirigido en Real Madrid por José Mourinho y Carlo Ancelotti, meses después tuvo su tercer hijo con Aura Ruiz, quien tampoco se lo aguantó y uso también las redes sociales para denunciarlo. "Para pasar la noche al lado de tu hijo no tienes tiempo, pero para estar en una discoteca con putas, bebiendo, fumando y follando en el baño sí que tienes todo el tiempo del mundo”.

Pues bien, nada ha cambiado hasta hoy en día. De hecho, sin equipo donde jugar, los escándalos se siguen acumulando y ahora con una tercera mujer en cuestión: Rocío Amar, quien fuera una de las mejores amigas de Ruíz, ya que los descubrió teniendo relaciones sexuales. Toda una locura.

Pese a esto, Jesé Rodríguez le ha declarado su amor a Aurah Ruíz. Sin embargo, tanto Amar como Santana, lo han amenazado públicamente con revelar detalles de su relación. Especialmente la madre de sus dos primeros hijos, quien podría denunciarlo ante la justicia por no cumplir con sus compromisos de padre.

"Con una situación que me tocó vivir hoy, que no puedo decir ni publicar porque es muy grave y dolorosa para cualquier madre, solo puedo decir que lo vas a pagar muy caro. Eso te lo puedo decir yo como Melody Santana Peña que me llamo. Se acabó la pena y el teatro que tienes montado porque primero van mis hijos y pasaré por encima de quien sea. Sigo estando mal de salud, pero me voy a recuperar y, ahí sí, prepárate porque vengo fuerte. Con la estabilidad emocional de mis hijos no se juega", publicó Melody Santana en redes sociales.

Acto seguido, llegó la dura respuesta de Rodríguez. “Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el culo. Eso sí que es triste. Tiren lo que quieran que yo no tengo miedo, y a las malas menos".

“Podría decir miles de cosas, pero voy a dejarlo así porque yo no vivo de lo que ustedes ahora quieren vivir, o de lo que tú quieres vivir. Gracias a Dios gano dinero durmiendo. Sigan mamando, hablando y asesorándose. Están bien perdidas, o perdida”, señaló el futbolista que alguna vez fue comparado con Cristiano Ronaldo.

