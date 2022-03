Jhon Edison Castaño: "Si yo jugará hoy en día, valdría por ahí unos 100 millones de euros"

Jhon Edison Castaño alcanzó a pintar para ser gran figura del fútbol en Colombia e incluso a nivel internacional cuando surgió en el seleccionado de nuestro país por allá en el año 1985. Sin embargo, se quedó a mitad del camino e incluso afectado por las lesiones que impidieron trascender totalmente en el mundo del balón.

"Luis Díaz es de esos jugadores que nace cada 20 o 30 años, es diferente, es bueno para Colombia"

En una entrevista con Gol Caracol, el otrora delantero comentó sobre el valor que hubiera tenido una transferencia suya en estos tiempos, en los que se pagan unas cifras increíbles por los más talentosos, cómo fue su caso hace ya casi 30 años atrás.

"¿Cuánto costaría Jhon Edison Castaño ahora mismo? Sería una cifra comparable con lo que cuesta un Neymar, un Messi, un Luis Díaz. Yo creo que mi pase pasaría los 100 millones de euros", dijo el pereirano en primera instancia.

El exjugador de la Selección Colombia juvenil agregó que "en nuestro tiempo se jugaba buen fútbol, había más regate, más filigrana. Creo que hoy yo estaría costando mucho dinero".

Castaño aseguró que "yo no me arrepiento de nada de lo del pasado. En su momento, en mi juventud, fue algo que lo gocé, que lo viví, con alegrías, con tristezas. Yo creo que puse todo de mi parte, quise hacer las cosas de la mejor manera, de pronto no salieron como quise que salieran; pero de igual manera las viví, fui feliz".