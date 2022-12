Jhon Viáfara relató su día a día como recluso en Bogotá: "Estoy escribiendo todas mis vivencias"

El otrora jugador del Once Caldas y de la Selección Colombia habló por primera vez con la prensa, tras ser capturado el pasado 19 de marzo acusado del delito de narcotráfico. Se habla de una pronta extradición a Estados Unidos.

En la última semana, Jhon Eudis Viáfara fue noticia porque fuentes judiciales

aseguraron que solamente falta una firma para ser extraditado a Estados Unidos, a responder por cargos relacionados por el delito de narcotráfico.

El volante caucano, que jugó en Colombia, España e Inglaterra, se encuentra preso desde el mes de marzo pasado, cuando fue detenido por la autoridades de nuestro país, y este jueves decidió hablar con el diario 'La Patria', de Manizales.

Viáfara relató cómo es su día a día en el centro penitenciario, en el que pasa sus horas en Bogotá, a la espera de las decisiones de la justicia.

"Nos llaman a las 7:00 de la mañana a formación, donde hacen el conteo. A las 8:00 a.m. es el desayuno, regreso a la celda, oro un rato, leo y a las 10:00 a.m. voy al gimnasio, donde estoy hasta la 1:00 de la tarde; les ayudo a muchas personas en la actividad física. Vuelvo a la celda, me baño, almuerzo y hablo con los compañeros. A las 5:00 de la tarde es la comida y el mismo frío lo hace entrar a uno a la celda. Estoy escribiendo todas mis vivencias, no solo mías, sino las de mis compañeros", relató el exfutbolista.

Además, Viáfara agregó sobre la extradición "cuando uno llega acá, no está acostumbrado a este voltaje. Lo primero que les pedí a los abogados era que me agilizaran todo para ir lo más pronto posible a solucionar el inconveniente. Acá en Colombia no tengo problemas, entonces pedí eso, agilizar. Estando aquí me di cuenta de que hay gente con año y medio esperando. La última palabra la tiene el presidente".

Para finalizar, reiteró que "me considero inocente. Ignoro las leyes de otros países, en este caso las de los Estados Unidos. Estoy muy tranquilo, más allá de los comentarios amarillistas; la gente que me conoce, la gente que ha estado en mi vida, nunca me ha conocido en las grandes mansiones. Hemos sido una familia humilde y trabajadora".