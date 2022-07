Jhon Viáfara se confiesa: "No fue justo lo que hicieron conmigo, fue un montaje"

Jhon Viáfara, quien fue campeón con Once Caldas, de Manizales, de la Copa Libertadores en el 2004, se encuentra en Estados Unidos pagando una condena por delito de narcotráfico. El exfutbolista se encuentra recluido en un centro penitenciario privado en Georgia, estado de Atlanta.

Desde el 2019 que fue extraditado a territorio norteamericano, Viáfara había guardado silencio sobre cómo eran sus vivencias en la cárcel, pero en las últimas horas se conocieron algunas declaraciones de éste. Contó en el diario 'La Patria', de la capital de Caldas, de cómo es su día a día allí y acotó de forma tajante su inocencia de los cargos por los que fue acusado.

"Leo todo lo que me hacen llegar, historias, novelas, y escribo sobre mi vida, lo que ha sido esta experiencia. Compartir con gente que ha tenido problemas con la justicia, con verdaderos narcotraficantes. Con gente que fue engañada para venir acá y terminaron en estas condiciones", así empezó su relato.

En medio de la soledad en el centro penitenciario, el exfutbolista es una persona bastante reconocida allí. Relató que habla con algunos excompañeros y siente el apoyo de todos ellos.

"Me he dado cuenta, desde que llegué, que mi carrera fue notable. Soy una persona reconocida internacionalmente, no solo acá, sino en las otras cárceles en donde he estado. Son muchas las personas que quieren saber mi historia y compartir conmigo. Hay momentos complicados, difíciles, se extraña la gente, la familia, los hijos, los amigos, todo; estar lejos de casa. Afortunadamente, se tiene el respaldo de personas que me quieren, que son pocos los que me han quedado, son fundamentales para llenarme de fuerza para estar aquí y el apoyo espiritual con los grupos de oración que hay acá. He estado tratando de localizar a Juan Carlos Henao; no he podido, sé que me ha mandado razones. Hablo con Herly Alcázar, Wílmer Díaz, Jairo 'Tigre' Castillo y también con Carlos Bejarano", relató el autor del golazo de aquella final de la Copa Libertadores en 2004 frente a Boca Juniors en el estadio Palogrande.

¿Qué más dijo Viáfara?

En medio del relato con el periódico 'La Patria', Jhon reveló que tiene la oportunidad de mirar el fútbol colombiano,

"Tenemos la oportunidad, como es una cárcel privada, tenemos la opción de tener un canal internacional y vemos la liga colombiana. Estamos enterados de lo que pasa. Veo mucho jugador joven y han cambiado los objetivos de los equipos, predomina el comercio, formar jugadores, venderlos rápido al exterior y sacar utilidades. Ya es poco de pasión e ídolos. Por eso la supremacía de cuatro o cinco equipos: Millonarios, Tolima, Nacional, Junior y Medellín. Los demás, incluido el Once Caldas, uno ve la nómina y se da cuenta para qué se armó", sostuvo.

Por último, insistió en su inocencia: "Muy triste, porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico; es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba hacer; si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago".