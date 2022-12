Joachim Löw: "no fue nuestro día. No entramos en el partido como hubiéramos querido”

El seleccionador de Alemania admitió este martes, tras la derrota 1-0 en Berlín, por juego preparatorio contra Brasil, que sus jugadores no actuaron de la mejor manera.

"No fue nuestro día. No entramos en el partido como hubiéramos querido. No era fácil tener los automatismos con todos los cambios que habíamos efectuado en el equipo, nuestro equipo no fue tan fluido como de costumbre", reconoció Löw.

"Tuvimos pérdidas de balón, que dieron confianza a nuestro adversario. No dominamos como de costumbre y la actitud de algunos jugadores no era la correcta, no pudimos presionarles arriba", apuntó.

Löw también vio a un Brasil motivado para vengar la derrota 7-1 sufrida contra los alemanes en las semifinales del Mundial 2014, en Belo Horizonte hace casi cuatro años.

"Los brasileños estaban heridos (en su orgullo) y era de esperar que alinearan a su mejor equipo, que estuvieran supermotivados", estimó.

Por su parte, Toni Kroos no tuvo problemas tampoco en reconocer que el juego no fue el esperado.

"Viendo el lado positivo, digamos que hemos jugado mejor en la segunda parte, pero lo negativo domina claramente. Hemos visto que no somos tan buenos como nos dicen y como creen algunos jugadores. Esta noche algunos jugadores tendrían que haber aparecido y no lo han hecho. Es algo que enfada. Debemos mejorar bastante", dijo, muy crítico, el mediocampista del Real Madrid.

Su compañero Ilkay Gündogan también insistió en que "queda mucho trabajo" y respiró aliviado porque la derrota no tiene consecuencias: "Gracias a Dios, sólo era un amistoso".