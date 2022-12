Joachim Low y la enfermería de Alemania: no podrá contar con Timo Werner para la doble fecha FIFA

El delantero del Leipzig, por una gripa, se sumó a las bajas de Gündogan, Toni Kross, Jonas Hector y Matthias Ginter, por lo que el entrenador tuvo que recurrir a reducir su grupo de convocados a 18.

La ausencia de doce indiscutibles, el último Timo Werner, baja de última hora este lunes, afronta el técnico Joachim Low para enfrentar a Argentina el miércoles en Dortmund y frente a Estonia cuatro días después en la clasificación para la Eurocopa 2020.

"He pasado mi domingo al teléfono y solo he recibido malas noticias", afirmó Low, este lunes al llegar a Dortmund.

Las últimas bajas entre los 23 convocados: Timo Werner, con gripa, e Ilkay Gündogan, con un problema muscular, que no podrán entrenarse por el momento y se perderán el duelo contra Argentina, al menos.

El domingo fueron Toni Kroos (aductores), Jonas Hector (problemas neuro-musculares) y Matthias Ginter (hombro).

Löw ya no podía contar entre otros con Julian Draxler, Thilo Kehrer y Leroy Sané.

Ante esta plaga de lesiones, Löw ha convocado al joven Suat Serdar, centrocampista del Schalke de 22 años.

"Es una pena, nuestro joven equipo tiene necesidad de rodarse si quiere progresar", señaló Low. "Nos duele, es duro para nosotros. No son las mejores condiciones, pero no voy a seguir quejándome, esto ofrece una oportunidad a los otros, a los jóvenes jugadores", añadió.

Preguntado si se había planteado recuperar al central del Dortmund Mats Hummels, que brilla a los 30 años y al que anunció que no contaría con él en marzo, Low dijo: "No he pensado en él, seguimos nuestro camino con nuestros jóvenes jugadores, no hay razón para convocar a Mats".

El seleccionador cuenta con cuatro debutantes en un grupo reducido a 18 futbolistas. Además de Serdar, el medio ofensivo Nadiem Amiri (22 años/Leverkusen), el delantero Luca Waldschmidt (23 años/Friburgo) y el central Niklas Stark (24 años/Hertha Berlín).