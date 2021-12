Joan Laporta: "Lo de jugar gratis en el Barcelona tenía que salir de Messi, no de mí"

Una de las sorpresas del pasado mercado de pases tuvo a Lionel Messi como gran protagonista, tras salir del Fútbol Club Barcelona para llegar al PSG. El impacto que esto generó fue impresionante, tanto en lo positivo, como en lo negativo.

Uno de los más afectados, sin lugar a dudas, fue el cuadro 'culé'. De hecho, hasta el sol de hoy, le siguen preguntando al presidente, Joan Laporta, por la partida del astro argentino, en especial por un tema en particular que causó revuelo.

Meses atrás se conoció una información en la que el mandatario, supuestamente, le había propuesto a 'la Pulga' que jugara gratis y se quedara, la cual habría rechazado. Sin embargo, después todo se desmintió.

El propio futbolista fue el encargado de aclarar la situación, afirmando que eso nunca había sido verdad y que jamás había recibido esta oferta por parte de Laporta. Ahora, esa página no se ha pasado y continúan las opiniones sobre ello.

En entrevista en 'Els Matins' de TV3, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no solo expresó que "no pudieron hablar en París, durante la entrega del Balón de Oro", sino que además hizo énfasis a aquella presunta propuesta.

"No sé si hubiera sido posible por el tema salarial, pero yo nunca dije que se le pidiese jugar gratis. Además, es el mejor del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo; en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica de una situación en la que el origen ya está falseado", afirmó.

Por último, dejó claro que se "sintió orgulloso al verlo ganar por séptima ocasión el galardón" y que "el club debe tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barça siempre tiene la mano tendida porque sabe que el Barça es su casa", sentenció.

Por ahora, Lionel Messi está enfocado en su próximo partido con PSG, que será este sábado 4 de diciembre, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, por la jornada número 17 de la Liga de Francia.

