Johanis Menco: "Mi ejemplo es Daniela Álvarez y yo quiero ser ejemplo para otras personas"

"La vida me dio una lección que aprovechar la vida, tras el accidente estuve más allá que acá, hay que aprovechar a mis seres queridos, mi vida, tener siempre más conciencia de lo que estoy haciendo". Esas fueron las palabras de la futbolista Johanis Menco, del Real Santander, quien tuvo un accidente casero finalizando el mes de junio y a los pocos días fue amputada de su pierna izquierda, con el fin de preservar su vida.

Este sábado, Menco atendió en una entrevista con el programa 'La Red', de Caracol Televisión, y mostró todo lo que ha tenido que pasar en las últimas semanas ante las circunstancias que se aparecieron en su camino.

¡Grandes Luis Díaz y Mateus Uribe con otro título en Portugal!

"Cuando me desperté después de la operación, estaban mis padres. Y le dije a mi mamá: ¿por qué a mí, por qué a mí? y se me salieron las lágrimas. Ella me dijo que lo sentía mucho y me respondió: 'si fuera por mí, le hubiera dado mi 'patica'", agregó la guardameta.

Johanis, de 26 años, siguió con su relato y comentó que "me ha dado un poquito duro todo esto, sufro algo que llaman el síndrome del fantasma, lloro muchísimo, me quiero volver loca por momentos, tengo sentimientos encontrados; pero hay que seguir luchando".

Franco Armani volvió a repetir su amor por Nacional: mensaje para los 'verdolagas'

Publicidad

La deportista bolivarense también se refirió a su proceso de recuperación y a las tareas que tiene que cumplir para poder proceder al proceso de la prótesis. "Ahora lo que tengo es que fortalecer mucho la parte del muñón y estar bien para cuando venga el paso siguiente".

El último antojo de Cristiano Ronaldo: un auto de alta gama con los colores de Juventus

Johanis Menco terminó indicando que "el ejemplo a seguir para mí es Daniela Álvarez (exreina y presentadora que sufrió la amputación recientemente). Y yo quiero ser ejemplo para muchas personas más".