Jonathan Estrada y una amistad mundial: “Griezmann me invitó a su matrimonio, pero no pude ir”

Mientras el pasado 14 de julio Antoine Griezmann se llevaba todos los focos de la prensa mundial , durante su presentación como la nueva estrella del Barcelona; al teléfono celular del francés llegaba un mensaje diferente a los miles que recibió. Su remitente, al otro lado del Atlántico, el colombiano Jonathan Estrada, quien acababa de finalizar su entrenamiento con Envigado.

“’Calidad’, me alegro mucho por este nuevo paso en tu carrera. Te felicito y te deseo lo mejor, sos un crack”, le escribió el mediocampista antioqueño que, contrario a lo que se podía pensar, no ha colgado los guayos y, además, se encuentra pendiente de algunas ofertas en el fútbol del exterior, que se podrían concretar en los próximos días.

Así se lo contó Estrada este martes a GolCarcol.com, luego de compartir las vivencias y anécdotas que tuvo con el campeón del mundo, con Francia, en 2018. Juntos coincidieron una temporada (2009/2010) en la Real Sociedad, de España, y allí forjaron una amistad que perdura con los años.

¿Habla seguido con Griezmann?

“Tenemos contacto por medio de mensajes, no lo molesto porque sé que está en su cuento. Pero el día que lo presentaron en Barcelona, le escribí para felicitarlo. Me contestó que estaba muy contento por esta oportunidad y por el nuevo reto que iba a afrontar”.

¿Cómo se forjó su amistad?

“Coincidimos en la Real Sociedad y ahí teníamos un grupo que se llamaba ‘ONU’. Éramos, él, yo, Claudio Bravo, Carlos Bueno y Alberto de la Bella. En la temporada que yo estuve, Griezmann debutó. La rompió toda y se veía su calidad. Sabíamos que le iba a ir muy bien. Ya con el tiempo se tomó más confianza y su pasó al Atlético de Madrid le ayudó a ser el futbolista que es hoy en día”.

¿Desde entonces se trazó el objetivo de ser uno de los mejores del mundo?

“Como todo joven, soñaba primero con debutar, hacer las cosas bien en el equipo y seguir progresando. Lo de jugar con la Selección de Francia y ser campeón del mundo, seguro lo tenía en la cabeza, pero no era algo de lo que hablara con nosotros”.

¿Hablaron cuando salió campeón del Mundial de Rusia?

“Siempre tratamos de saludarnos y hablar de nuestras familias. Esa vez le escribí pensando en que con tantos mensajes, me iba a responder por ahí a los ocho días, pero me contestó enseguida. Siempre con su forma de ser; haciendo bromas y con risas. Me envió una foto todo ‘careloco’ con la Copa”.

¿Sorprende que no haya perdido esa humildad?

“Es que más allá del talento y de lo que es como jugador; su forma de ser lo ha ayudado mucho a sobresalir. Gracias a su carisma, la gente lo quiere. Y son esos detalles que tiene -más allá de ser un futbolista de élite-, como los de tomarse el tiempo para responder, conversar y hacer bromas; lo diferencian de los demás. Incluso, hace año y medio se casó y me invitó; pero no pude ir porque estaba jugando aquí en Colombia.

