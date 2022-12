Jonathan Gómez y el sueño que tuvo cerca estando en Santa Fe: "En un momento sonó River"

El volante argentino, que dejó un buen recuerdo en nuestro país por su paso por Pasto y Santa Fe, hizo una confesión de un paso frustrado el 'millonarios' en la temporada 2017.

Jonathan Gómez atendió un Instagram Live con el periodista César Luis Merlo y dejó en evidencia cierta frustración que le quedó ante un fallido paso a River Plate de su país, justo cuando vivía un buen momento con Santa Fe.

"En otro momento estuvo muy cerca de un club grande, no hace mucho. Estaba casi cerrado y no se dio. En un momento sonó River y casi se da, pero no se dio por algunas circunstancias. Había picado, sí. Pero bueno, quedó en la nada, quedó en un sueño", dijo Gómez, quien ahora se encuentra en el Sport Recife, de Brasil.

Cabe indicar que Gómez jugó entre 2015 y 2017 con Pasto y Santa Fe, este último con el que ganó la Suruga Bank.

