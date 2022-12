Jordi Alba, sincero: "El parón me ha beneficiado, necesitaba descansar mental y físicamente"

El defensa del Barcelona fue uno de los autores en la goleada de su equipo 4-0, en el regreso del fútbol en España.

Jordi Alba destacó el buen arranque competitivo del equipo que goleó a domicilio al Mallorca en el primer encuentro tras el parón propiciado por la crisis del coronavirus que aprovechó el jugador para recuperarse "física y anímicamente".

"Me encuentro bien. No siempre se puede estar a un grandísimo nivel. Este año he tenido también varias lesiones. Pero tengo es verdad que este parón, por desgracia por lo que ha pasado, me ha beneficiado claramente porque necesitaba descansar mental y físicamente", dijo el zaguero azulgrana a Movistar LaLiga.

El Barcelona superó con claridad al Mallorca. "Hemos tenido el control del partido. Es verdad que llevábamos tres meses sin competir pero el equipo salió muy bien. El Mallorca tiene gente arriba rápida que ha creado peligro pero hemos controlado muy bien. Las sensaciones buenas, el equipo se ha mostrado con muchas ganas".

El conjunto azulgrana tomó ventaja en la primera acción del partido. "Da confianza el inicio así. Es un rival que te incomoda el Mallorca y hemos estado bastante bien. Pero con un gol al principio del partido es todo mucho más fácil", añadió.

Jordi Alba restó trascendencia al hecho de jugar antes o después que el Real Madrid. "Al final tenemos que mirar por nosotros y lo que hagan los rivales no nos tiene que importar. Nosotros hemos hecho deberes y jugando bien. Y ahora a esperar a lo que haga el Real Madrid", concluyó.