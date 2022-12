Jorge Agudelo habló sobre el hecho que acabó con su carrera: “En mi caso hubo mano negra”

El exfutbolista colombiano, campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, dio positivo en un control antidopaje que terminó manchando su nombre. Agudelo le reveló detalles a la ‘La Red’.

Jorge Agudelo, exfutbolista colombiano que fue campeón con Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, reveló este domingo detalles sobre el hecho que acabó con su carrera deportiva hace 15 años.

“Después de quedar campeones de la Copa Libertadores, al otro día el presidente del equipo me da una notica fatal, que no la esperaba, ni me pasaba por la mente, sobre un supuesto doping que había salido dos meses antes de la final. Eso opacó mucho mi carrera”, aseguró Agudelo.

La Conmebol determinó suspenderlo por seis meses tras dar positivo en un control antidopaje en Brasil, al encontrar en su orina una sustancia que podría mejorar su rendimiento deportivo.

El jugador antioqueño le dijo a ‘La Red’ que “fue muy raro”, pues, según él, tuvo controles previos en Colombia y todo salió negativo.

“Cuando me tocó viajar a Brasil a hacer la contramuestra, el mismo director del laboratorio me dijo que le extrañaba que le había salido positivo, si acá en el sur esa sustancia no era positiva”, agregó el exjugador.

Para Agudelo López, su supuesto doping tuvo ‘gato encerrado’, pues a los 15 o 20 días no le permiten al futbolista jugar más, pero en su caso pasaron nueve semanas después del control en Brasil para tomar la decisión.

“Acá no hubo mano negra, hubo mano morada porque esto fue algo más fuerte. Es triste decirlo, pero mi madre, que siempre me acompañó en todo, murió diciendo que eso pronto tiene que salir a la luz pública”, indicó.

Jorge Agudelo está tranquilo y espera que algún día se conozca toda la verdad sobre su caso.

“Tuve una experiencia linda en el fútbol, desafortunadamente pasa lo que pasa, igual se volvió a crecer, hay tranquilidad y salgo a la calle con la frente en alto”, finalizó.

