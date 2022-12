Jorge Bermúdez, duro con Carlos Tévez: “Cree que es más importante que Boca”

El exdefensor colombiano le respondió al ‘Apache’ por sus declaraciones sobre Guillermo Barros Schelotto, ahora entrenador de los Ángeles Galaxy, de la MLS.

Las declaraciones que dio hace unos días Carlos Tévez sobre su mala relación con Guillermo Barros Schelotto, exentrenador de Boca Juniors, generaron polémica y todavía tienen eco en el mundo ‘xeneize’.

“Si Guillermo seguía en Boca, yo me iba. Hubo muchas faltas de respeto y para no chocar con nadie, me comí muchas cosas”, afirmó Tévez.

Además, aseguró que la llegada del atacante Mauro Zárate fue con el propósito de relegarlo del equipo.

Jorge Bermúdez, exdefensor colombiano de Boca Juniors y la Selección, salió a responderle y fue duro con ‘El Apache’, quien no ha podido rendir de la mejor manera desde que arribó al equipo argentino procedente de Europa.

“Fue algo que no podía guardarse, no creo que haya sido por el momento que le toca atravesar. Pero dentro de Boca le pidieron que no hablara. La realidad es que hoy Tévez no es ídolo jugando al fútbol”, aseguró ‘El Patrón’.

“Tévez cree que es más importante que el club, sus compañeros, el presente y el pasado, y eso es lamentable. Su fútbol no es productivo hace rato y no está para competir. Si Alfaro pone a ‘Wanchope’ en una pierna es más”, finalizó Bermúdez.

Boca Juniors jugará en condición de visitante frente a San Martín de San Juan, este jueves 31 de enero, por la Superliga Argentina.