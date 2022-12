Jorge ‘El Pelícano’ Banguero y la patada a Ronaldinho: “Me dijo que tranquilo, pero igual lo sobé”

El exfutbolista vallecaucano habló este lunes con GolCaracol.com sobre la experiencia de jugar con el astro brasileño en el partido homenaje que le celebraron en Cali.

Ronaldinho Gaucho puso a gozar con su talento y simpatía a las aficiones del América y el Deportivo Cali, el pasado domingo, en el partido homenaje que le hicieron en el estadio Pascual Guerrero.

Publicidad

El astro del fútbol brasileño celebró sus goles haciendo su baile característico y estuvo presto a la hora de sacarse fotos y firmar autógrafos a todo aquel que se le acercó durante el encuentro.

Uno de los que tuvo el privilegio de jugar con el exfutbolista del Barcelona y el PSG francés fue Jorge ‘El Pelícano’ Banguero, recordado mediocampista del cuadro ‘escarlata’ y la Selección Colombia.

“Estoy feliz porque todo salió bien y lógicamente por tener la posibilidad de ser parte del homenaje a ese gran jugador. Lo más importante fue que la gente disfrutó, que se pudo hacer el espectáculo. Todos ganamos”, le dijo Banguero este lunes a GolCaracol.com.

Sin embargo, no era la primera vez en la que el vallecaucano se encontraba en una cancha con ‘Dinho’, pues antes había tenido la oportunidad de enfrentarlo, vistiendo la camiseta de Colombia.

Publicidad

“En las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, con el ‘profe’ Pinto, quedamos empatados contra Brasil en un partido en Bogotá y ahí tuve la posibilidad de enfrentarlo, de verlo en el calentamiento. Pero ahora ya tenerlo así más cerca, no tanto como rival, es como si no lo hubiera visto uno y lo aprovecha”, aseguró.

Ronaldinho puso a bailar y a vibrar a más de uno en el Pascual Guerrero: llevó su magia a la ‘sucursal’

Publicidad

‘El Pelícano’, que se caracterizó por ser un hombre recio a la hora de disputar el balón, no hizo excepciones con Ronaldinho y se animó a tirarle una plancha sobre el final del juego.

“En las jugadas anteriores trataba de enfrentarlo, pero no de quitarle el balón porque necesitábamos que él hiciera sus jugadas. Sin embargo, era un clásico y tampoco lo quería perder, entonces, sin mala intención, vi la oportunidad y tiré la plancha, cuando me levanto me doy cuenta que fue a él, estaba concentrado en el partido”, contó en medio de las risas.

“Ronaldinho, siempre con una sonrisa, me dijo que tranquilo y ahí ya hicimos el paro de sobarlo, pero igual vi la amarilla. Es un futbolista que siempre jugó así, que todo lo tomó a bien y con risa”, agregó.

Ronaldinho: “James es un jugador que me encanta, para mí sería titular en cualquier equipo”

Publicidad

Por último, el exfutbolista se refirió a las calidades humanas del astro brasileño tanto adentro, como afuera de la cancha.

“No me sorprendió nada de Ronaldinho. Uno veía sus videos y él siempre tenía una sonrisa. La verdad es que fue muy abierto, muy humilde, porque uno le hablaba, le pedía una foto y siempre estuvo presto. Más que sorprenderme, fue ratificar la persona que es”, concluyó.

Publicidad