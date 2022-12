Jorge Enrique Vélez y el 'Ñeñe' Hernández: "Yo creo que tengo fotos con un millón de colombianos"

Así respondió el Presidente de la Dimayor sobre una foto que circuló, en la que también aparece el polémico ganadero, a quien asesinaron en Brasil en 2019.

Este martes, se realizó en Bogotá una conferencia de prensa en la que se entregó el balance de la reunión con expertos españoles sobre 'fair play' financiero, con la participación de los principales dirigentes de los clubes colombianos.

Y a la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, también asistió Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, quien atendió a la prensa.

Jorge Enrique Vélez habló de las denuncias de Pimentel: "Yo no me meto en temas disciplinarios"

En medio de los interrogantes, a Vélez se le indagó por una fotografía que circuló el fin de semana en redes sociales, en la que se le vio junto al fallecido ganadero José 'Ñeñe' Hernández.

"Cuando me invitan a comidas no miro quién está allí. A mí me invitaron a una comida del festival vallenato en Valledupar, ahí estaba el presidente del festival. Yo soy uno de los que va cada año, me invitaron y fui. Había unas 20 personas ahí, empresarios, eso te puedo decir", dijo el dirigente de la Dimayor.

Vélez, sin profundizar, ni siquiera mencionar a Hernández, agregó que "yo creo que tengo fotos con un millón de colombianos y nunca me negaría una foto, pero amistad nada. No fue nada distinto a una persona que conocí".

Cabe indicar que Hernández, que era investigado por narcotráfico y testaferrato, fue asesinado en junio del año pasado en Uberaba (Brasil) en un asalto para robarle un reloj Rolex, y su nombre salió a flote días atrás con la publicación de unas grabaciones en las que se jacta de su amistad con Duque y de comprar votos para ayudarle a ganar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018.

La foto en la que se ve a Jorge Enrique Vélez y a 'Ñeñe' Hernández, en un eventos social.