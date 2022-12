Jorge Luis Pinto comparó a Gabriel Ochoa Uribe con Gabriel García Márquez

El médico Ochoa Uribe, legendario entrenador del América de Cali, fue distinguido en las últimas horas en un conmovedor acto en la Gobernación del Valle del Cauca y el extécnico de Millonarios se refirió al tema.

El martes pasado la Gobernación del Valle le ofreció un sentido reconocimiento a Gabriel Ochoa Uribe, quien fue entrenador de América de Cali, Millonarios y la Selección Colombia, entre otros, y que estuvo acompañado por un buen número de sus exdirigidos como Víctor Lugo, Gerardo González Aquino y Hugo 'Pitillo' Valencia, entre otros.

En Portugal crece la fama de Cindy Álvarez García, la esposa de Mateus Uribe

Además, hizo presencia el experimentado técnico Jorge Luis Pinto, quien hace poco dejó el banquillo de Millonarios por los malos resultados en la Liga Águila II 2019.

Román Torres deshoja la margarita: entre quedarse en Seattle Sounders o regresar a Millonarios

Y precisamente Pinto habló con Gol Caracol sobre Ochoa, a quien considera como uno de sus maestros en el mundo del fútbol.

A esta hora, la Gobernación del Valle del Cauca rinde un homenaje al exentrenador del América y de la Selección Colombia, el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Al evento asistieron Jorge Luis Pinto y Ricardo Pérez.#FútbolDeLaCasa



Por: @claradeportes pic.twitter.com/hFO2IIHYnr — Gol Caracol (@GolCaracol) November 12, 2019

Publicidad

"No hay limites para homenajear al médico Ochoa, me parece que es una historia hermosa. Es un hombre con unos méritos inmensos, se encuentra a la par de hombres como Gabriel García Márquez, pero en su caso en el fútbol. Se merece todo el respeto del mundo", dijo Pinto Afanador, quien no quiso hablar de otros temas más.



Con reportería de Clara Bonilla/Corresponsal Noticias Caracol Cali