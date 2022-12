Jorge Luis Pinto, de frente contra Felipe Jaramillo: “Es un ‘culicagado’, nunca me dijo nada en la cara”

El extrenador de Millonarios le respondió sin pelos en la lengua al hoy mediocampista del América de Cali y con quien compartió el año pasado el vestuario del conjunto ‘embajador’.

“Si los técnicos no jugaron fútbol, no van a entender al futbolista. Tratamos de llegar a un acuerdo con él, para las jornadas de entrenamientos largas, pero no fue posible”, fueron las explosivas palabras de Felipe Jaramillo, a 'Zona Libre de Humo', sobre su experiencia con el técnico Jorge Luis Pinto.

No pasó ni un día para que el estratega santandereano saliera a responderle, fiel a su estilo, al hoy mediocampista del América de Cali, a quien tildó de un jugador sin experiencia y sin la valentía para decírselo en la cara.

“¿Este culicagado qué se cree? Tiene 22 partidos en Leones, 27 en Millonarios y 3 en América. Tenga la bondad y respeta. Yo he recorrido el mundo. Tengo 1.200 juegos dirigidos como profesional. ¿El a quién le ganó?”, aseguró Pinto en diálogo con el canal ‘Espn’.

De hecho, al exseleccionador de Costa Rica recordó que también tuvo al papá del mediocampista antioqueño, el arquero Jesús Jaramillo, en su primera experiencial al frente del ‘embajador’ (1984).

“Qué desilusión. A su padre lo llevamos a Millonarios, mijo. Y a él lo acompañamos en los momentos difíciles, para que me venga a criticar un hombre que está empezando en el fútbol. No hay derecho”, señaló.

Al final, no quiso ahondar más en esta polémica, no sin antes dejar una última frase. “Si uno los trata mal, es malo y si uno los trata bien, también es malo. Él jamás tuvo los pantalones de decirme las cosas en la cara. Cada vez que terminé las charlas que di, siempre pregunté que quién quería hablar y nunca dijo nada”.